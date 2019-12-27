На Северном флоте отметили рост активности НАТО в Арктике
- Противодиверсионные катера Северного флота России / @mod_russia
«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», — сказал на селекторном совещании в Минобороны командующий Северным флотом Александр Моисеев.
При этом в целом военно-политическая обстановка в границах ответственности флота оценивается как стабильная и контролируемая, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.
Российская сторона за год провела 590 учений, в том числе 30 межвидовых, и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня.
Ранее сообщалось, что Северный флот вооружит все российские арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над Арктикой противовоздушный купол.