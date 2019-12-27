На Северном флоте отметили рост активности НАТО в Арктике

Короткая ссылка
На Северном флоте заявили о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил.
На Северном флоте отметили рост активности НАТО в Арктике
  • Противодиверсионные катера Северного флота России / @mod_russia
  • Twitter

«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», — сказал на селекторном совещании в Минобороны командующий Северным флотом Александр Моисеев.

При этом в целом военно-политическая обстановка в границах ответственности флота оценивается как стабильная и контролируемая, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.

Российская сторона за год провела 590 учений, в том числе 30 межвидовых, и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня.

Ранее сообщалось, что Северный флот вооружит все российские арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над Арктикой противовоздушный купол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить