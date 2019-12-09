Над российской Арктикой создадут купол ПВО из С-400

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Северный флот вооружит все российские арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над Арктикой противовоздушный купол.

«В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство ЗРС С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол», — приводит Интерфакс слова командующего Северным флотом Александра Моисеева.

Он отметил, что «Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты».

Ранее сообщалось, что мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

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