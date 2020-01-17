Кабмин решил выделить 127 млрд рублей на атомный ледокол
- 3D модель ледокола «Лидер»
- © Росатом
Соответствующее постановление от 15 января, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что госзаказчиком ледокола является «Росатом», а застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.
Отмечается, что ледокол, мощность которого составит 120 МВт, должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году.
В сентябре 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».
15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя Совбеза.
Глава государства также назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства.