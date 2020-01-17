Кабмин решил выделить 127 млрд рублей на атомный ледокол

Правительство России перед уходом в отставку постановило в 2020—2027 годах выделить около 127 млрд рублей на строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».

Соответствующее постановление от 15 января, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что госзаказчиком ледокола является «Росатом», а застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Отмечается, что ледокол, мощность которого составит 120 МВт, должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году.

В сентябре 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя Совбеза.

Глава государства также назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства.