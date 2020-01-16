Медведев поблагодарил членов кабмина за работу

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил членов своего правительства за работу.
Медведев поблагодарил членов кабмина за работу
  • Reuters

Как он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», его кабмину удалось многое сделать.

«Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперёд, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось», — указал он.

Вместе с этим Медведев отметил серьёзный опыт и профессионализм членов кабмина.

«Всё это время правительство работало как одна команда — команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», — добавил он.

Бывший премьер выразил уверенность в том, что новое правительство справится с поставленными задачами, и пожелал ему «успеха в работе и реализации всего задуманного».

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ, который сделал Медведева заместителем председателя Совбеза.

Вместе с этим Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить