Медведев поблагодарил членов кабмина за работу

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил членов своего правительства за работу.

Как он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», его кабмину удалось многое сделать.

«Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперёд, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось», — указал он.

Вместе с этим Медведев отметил серьёзный опыт и профессионализм членов кабмина.

«Всё это время правительство работало как одна команда — команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», — добавил он.

Бывший премьер выразил уверенность в том, что новое правительство справится с поставленными задачами, и пожелал ему «успеха в работе и реализации всего задуманного».

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ, который сделал Медведева заместителем председателя Совбеза.

Вместе с этим Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.