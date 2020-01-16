Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

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Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава России подписал соответствующий указ «О заместителе председателя Совета безопасности Российской Федерации».

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

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