Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

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Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

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