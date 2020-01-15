Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.