В России построят три новых атомных ледокола

В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Юрия Борисова.

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«Всего будет три таких ледокола», — заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии. Борисов отметил, что решён вопрос с финансированием проекта строительства. По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом. Ранее стало известно, что в мае 2019 года планируется спустить на воду корпус российского атомного ледокола «Урал».