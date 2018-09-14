В России построят три новых атомных ледокола

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В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Юрия Борисова.
В России построят три новых атомных ледокола
  • © Крыловский государственный научный центр

«Всего будет три таких ледокола», — заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии. 

Борисов отметил, что решён вопрос с финансированием проекта строительства. 

По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом.

Ранее стало известно, что в мае 2019 года планируется спустить на воду корпус российского атомного ледокола «Урал».

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