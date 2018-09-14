В России построят три новых атомных ледокола
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«Всего будет три таких ледокола», — заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии.
Борисов отметил, что решён вопрос с финансированием проекта строительства.
По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом.
Ранее стало известно, что в мае 2019 года планируется спустить на воду корпус российского атомного ледокола «Урал».