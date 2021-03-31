Экономист оценил перспективы Северного морского пути

Экономист Дмитрий Адамидов оценил перспективы Северного морского пути.

«Если Арктика очистится ото льдов, то маршрут станет перспективным. Самолёты летят в Азию и Америку через полярные широты, потому что это быстрее, но всё равно остаётся проблема со льдами и ледовой обстановкой», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть пример Сахалинского моста, который обсуждали несколько десятков лет, но когда это стало нужным, проект был реализован.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути (СМП).