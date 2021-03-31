Экономист оценил перспективы Северного морского пути

Короткая ссылка
Экономист Дмитрий Адамидов оценил перспективы Северного морского пути.
Экономист оценил перспективы Северного морского пути
  • РИА Новости

«Если Арктика очистится ото льдов, то маршрут станет перспективным. Самолёты летят в Азию и Америку через полярные широты, потому что это быстрее, но всё равно остаётся проблема со льдами и ледовой обстановкой», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть пример Сахалинского моста, который обсуждали несколько десятков лет, но когда это стало нужным, проект был реализован.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути (СМП).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить