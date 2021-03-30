В МИД заявили об интересе международного бизнеса к Северному морскому пути
- © Leonid Faerberg
- globallookpress.com
«Отмечаем возрастающий интерес международного бизнеса к развитию СМП», — цитирует ТАСС Корчунова.
Он сообщил, что «иностранные инвесторы проявляют большой практический интерес к арктическим проектам, долгосрочная стратегия которых предусматривает круглогодичное использование СМП в качестве основной транспортной артерии для доставки на внешний рынок производимой или добываемой в Арктической зоне продукции».
«Видим возросший интерес к СМП со стороны круизных операторов», — добавил он.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы вывоза угля по СМП.