В МИД заявили об интересе международного бизнеса к Северному морскому пути

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Посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути (СМП).
В МИД заявили об интересе международного бизнеса к Северному морскому пути
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Отмечаем возрастающий интерес международного бизнеса к развитию СМП», — цитирует ТАСС Корчунова.

Он сообщил, что «иностранные инвесторы проявляют большой практический интерес к арктическим проектам, долгосрочная стратегия которых предусматривает круглогодичное использование СМП в качестве основной транспортной артерии для доставки на внешний рынок производимой или добываемой в Арктической зоне продукции».

«Видим возросший интерес к СМП со стороны круизных операторов», — добавил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы вывоза угля по СМП.

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