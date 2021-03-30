В МИД заявили об интересе международного бизнеса к Северному морскому пути

Посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути (СМП).

«Отмечаем возрастающий интерес международного бизнеса к развитию СМП», — цитирует ТАСС Корчунова.

Он сообщил, что «иностранные инвесторы проявляют большой практический интерес к арктическим проектам, долгосрочная стратегия которых предусматривает круглогодичное использование СМП в качестве основной транспортной артерии для доставки на внешний рынок производимой или добываемой в Арктической зоне продукции».

«Видим возросший интерес к СМП со стороны круизных операторов», — добавил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы вывоза угля по СМП.