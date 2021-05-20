Двусторонние отношения, работа дипмиссий и совпадающие интересы: что Лавров и Блинкен обсудили на встрече в Рейкьявике

В ночь на 20 мая в столице Исландии прошла встреча российской и американской делегаций во главе с Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Беседа глав внешнеполитических ведомств продлилась около двух часов. По словам Лаврова, состоявшийся разговор «был очень полезным», а диалог прошёл в конструктивном ключе. Он добавил, что дальнейшие действия по налаживанию отношений между странами должны определить Владимир Путин и Джо Байден. Глава российского МИД подчеркнул, что обеим странам предстоит непростая задача по «разгребанию завалов», однако у команды Блинкена, как и у Москвы, есть нацеленность на то, чтобы это сделать.

В ночь на 20 мая в Рейкьявике состоялась первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы внешнеполитических ведомств прибыли в столицу Исландии для участия в заседании Арктического совета, в котором Россия будет председательствовать в 2021—2023 годах.

Перед началом переговоров Лавров отметил, что, несмотря на серьёзные расхождения Москвы и Вашингтона в оценках международной ситуации и в подходах к решению глобальных проблем, Россия готова обсуждать «все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе, и на взаимоуважительной основе».

«Задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения», — заметил Лавров.

«Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности. Ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях», — добавил министр, обращаясь к своему американскому коллеге.

Он также отметил решимость Москвы по налаживанию нормальных условий работы дипломатов обеих стран: «Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров

Reuters

© Saul Loeb

В свою очередь, Блинкен повторил тезис о стремлении Вашингтона «к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией». Он также заявил, что действия администрации Джо Байдена в отношении России были нацелены на защиту национальных интересов, а не на дальнейшую эскалацию напряжённости в отношениях.

«Не секрет, что между нами имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту Путину президент Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнёров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», — пояснил госсекретарь.

При этом он заметил, что интересы Москвы и Вашингтона пересекаются и частично совпадают во многих сферах, включая борьбу с пандемией COVID-19, изменение климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также ситуацию в Афганистане.

«Мы считаем, что, если лидеры России и Соединённых Штатов смогут работать вместе... мир станет более безопасным и защищённым местом. И именно к этому мы стремимся», — заявил Блинкен.

«Завалов» очень много. Разгребать их непросто»

Встреча министров продолжалась порядка двух часов. Как заметил Лавров по её итогам, делегации двух стран «проговорили больше, чем планировали».

«Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», — заявил он.

Говоря о теме взаимных дипломатических присутствий двух стран, Лавров подчеркнул, что «порочный круг ударов» в этом направлении начал ещё 44-й президент США Барак Обама в конце своего срока правления. При этом администрация Дональда Трампа не только не пересмотрела шаги его предшественника, но и приняла новые «антироссийские и антидипломатические решения», на которые Москва была вынуждена отвечать, констатировал министр.

«Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности — это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав», — пояснил глава МИД.

Reuters

© Saul Loeb

По словам Лаврова, стороны договорились продолжать совместные действия по множеству вопросов, в числе которых ядерная проблема Корейского полуострова, восстановление СВПД по иранской ядерной программе, а также ситуация в Афганистане.

«Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена в апреле сего года. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — добавил министр.

Журналисты также поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства, «дала ли Россия добро» на проведение саммита глав государств, на что Лавров ответил: «Мы же не таможня, чтобы давать добро».

Блинкен сообщил в своём Twitter, что встретился с Лавровым «для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». «Также я подтвердил нашу решимость в ответ на российские действия против Украины, РСЕ/РС* и Алексея Навального», — написал он.

Met today with Foreign Minister Lavrov to test the proposition of a more stable and predictable relationship with Moscow. I also reiterated our resolve in response to Russian actions against Ukraine, @RFERL, and Aleksey Navalny. pic.twitter.com/syDZeKSBDg — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2021

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по-своему описал цель и направленности беседы Блинкена с Лавровым.

«Госсекретарь Блинкен встретился с российским министром иностранных дел Лавровым и говорил о нашем стремлении к потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то что мы продолжаем привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам», — сообщил он в Twitter.

В пресс-релизе Госдепа также отмечается, что Блинкен призвал Москву освободить двух американских граждан — Пола Уилана, осуждённого на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, приговорённого к девяти годам лишения свободы за драку с полицейскими.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.