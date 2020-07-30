В Москве студент из США приговорён к колонии за драку с полицейскими

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Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что американец признан виновным в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 

По данным обвинения, временно проживавший в Москве Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, тогда его решили доставить в отдел полиции. По пути он ударил полицейского, напал на водителя и создал аварийную ситуацию.

Согласно приговору, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

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