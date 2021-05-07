«Повод усомниться»: глава Госдепа заявил о подрывающих мировой порядок действиях США

Ряд действий Соединённых Штатов за последние годы подрывали «основанный на правилах мировой порядок», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Вместе с тем глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон «намерен давать ответ» странам, если те будут «подрывать мировой порядок». Как отмечают в экспертном сообществе, США в международных отношениях зачастую придерживаются концепции, согласно которой «играть по правилам можно было только в том случае, если эти правила были придуманы в Вашингтоне».

Некоторые действия США за последние годы подрывали «основанный на правилах мировой порядок». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Знаю, что некоторые из действий, совершённых нами в последние годы, подорвали порядок, основанный на правилах, и дали другим повод усомниться в том, что мы всё ещё ему привержены. Вместо того чтобы верить нам на слово, мы просим мир судить о нашей приверженности по нашим поступкам», — заявил он.

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Блинкен обратил внимание, что США при администрации Джо Байдена возвращаются к работе с международным сообществом, в частности, возобновив своё участие в Парижском соглашении по климату и вновь присоединившись к Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что предыдущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего четырёхлетнего срока объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, а также об отказе от членства во Всемирной организации здравоохранения. В первый же день на посту главы государства Джо Байден объявил о возвращении к выполнению своих международных обязательств в этих структурах.

Вместе с тем Блинкен сказал, что США готовы к сотрудничеству в вопросах глобальных вызовов с теми странами, с которыми у Вашингтона есть разногласия, однако «намерены давать ответ», если те будут «подрывать мировой порядок».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT отметил, что заявление американского госсекретаря «внушает осторожный оптимизм».

«Действительно, США в последнее время ведут себя в международной политике как слон в посудной лавке. Вместо того чтобы договариваться с различными государствами, они пытаются применять язык санкций, принуждения и давления на государственном уровне», — отметил депутат.

Подобная политика не нравится многим странам и разрушает всю архитектуру международных отношений, добавил парламентарий.

«Видимо, в администрации Байдена это понимают», — заключил он.

Власти США в международных отношениях придерживались концепции, согласно которой «играть по правилам можно было только в том случае, если эти правила были придуманы в Вашингтоне», отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«В итоге за последние четыре года произошло изменение в системе координат международных отношений, разрушилась сама архитектура этих отношений. Трамп говорил о том, что легче договориться с одним государством, чем с несколькими. Но сейчас, когда многие страны почувствовали, что такое суверенитет, вернуться к прежней архитектуре отношений будет очень сложно. Потому что США должны идти на повсеместные уступки. То есть по большому счёту диктат Америки будет невозможен», — заявил эксперт.

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Он также добавил, что, если заявления Блинкена останутся только на уровне демагогии, система работать не будет.

«Чтобы она работала, США должны научиться обнулять те проблемы, которые существовали. И не зря Россия предлагала Штатам просто обнулить все разногласия и уже потом начинать всё с чистого листа», — заключил специалист.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что сразу после инаугурации Байдена Москва предложила новым американским властям обнулить дипломатическую напряжённость между странами, начатую ещё при Бараке Обаме.

«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США, — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом Блинкену», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров напомнил, что Обама «за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов».

При этом Россия, по словам Лаврова, «долго терпела», так как администрация Трампа просила Москву «не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы».

Reuters

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«Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», — напомнил Лавров.

Администрация Байдена же, по словам российского министра, решила «продолжать скользить по этой наклонной плоскости», отвергнув предложение Москвы.