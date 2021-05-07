Госсекретарь заявил о подрывающих мировой порядок действиях США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние годы некоторые действия Соединённых Штатов подрывали мировой порядок.
Госсекретарь заявил о подрывающих мировой порядок действиях США
  • Reuters

Об этом он заявил, выступая в ООН.

«Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему», — цитирует его РИА Новости.

При этом Блинкен указал, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов, приведя в пример возвращение США в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение страны к Всемирной организации здравоохранения.

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