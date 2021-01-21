Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату

Президент США Джо Байден подписал указы о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Об этом сообщило Associated Press.

Ранее стало известно, что Байден намерен подписать несколько указов в первый день вступления в должность.

Байден отмечал, что ВОЗ имеет «решающее значение для координации международного ответа на COVID-19».

В конце мая 2020 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ по итогам расследования реагирования организации на ситуацию с пандемией COVID-19 и из-за «тревожащего отсутствия независимости от КНР».

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.