Трамп направил письмо главе ВОЗ
Соответствующая телеграмма опубликована на странице Трампа в Twitter.
В тексте сообщается, что администрация президента США провела расследование реагирования ВОЗ на ситуцию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые я поднимал последний месяц», — говорится в письме.
А также, как отмечается в послании, «выявила другие (опасения. — RT), на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР».
«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединёнными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в тексте.
Ранее Трамп заявлял, что США рассматривают возможность возобновления выделения средств на работу ВОЗ в объёме 10% от суммы, которая была ранее.
В апреле американский лидер объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Вашингтоном из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».