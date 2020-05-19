Трамп направил письмо главе ВОЗ

Американский лидер Дональд Трамп направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Соответствующая телеграмма опубликована на странице Трампа в Twitter.

В тексте сообщается, что администрация президента США провела расследование реагирования ВОЗ на ситуцию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые я поднимал последний месяц», — говорится в письме.

А также, как отмечается в послании, «выявила другие (опасения. — RT), на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР».

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединёнными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в тексте.

Ранее Трамп заявлял, что США рассматривают возможность возобновления выделения средств на работу ВОЗ в объёме 10% от суммы, которая была ранее.

В апреле американский лидер объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Вашингтоном из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».