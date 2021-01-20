Байден намерен подписать несколько указов в первый день президентства

Избранный президент США Джо Байден намерен подписать несколько указов в первый день вступления в должность.

Как отмечается в сообщении на сайте команды Байдена, избранный американский лидер своими действиями намерен обратить вспять «серьёзный ущерб, который нанесла стране администрация Трампа».

Он также планирует вернуться к сотрудничеству с ВОЗ, так как эта организация имеет «решающее значение для координации международного ответа на COVID-19».

Кроме того, Байден подпишет документ о возвращении США в Парижское соглашение по климату и планирует ввести так называемый план 100 дней ношения масок.

Уточняется, что будущий президент США выделит экономическую помощь американцам и остановит возведение стены на границе с Мексикой.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал Байдена строить новые отношения США и Евросоюза.