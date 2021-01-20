Глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС

Разногласия между Европейским союзом и США при президенте Джо Байдене не исчезнут «по мановению волшебной палочки», считает глава Евросовета Шарль Мишель.

Выступая в Европарламенте, он отметил, что сторонам придётся строить новые отношения.

«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки. В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — цитирует Мишеля ТАСС.

В декабре Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз разработал стратегию перезапуска отношений с США, которая будет реализована при Байдене.