Глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС

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Разногласия между Европейским союзом и США при президенте Джо Байдене не исчезнут «по мановению волшебной палочки», считает глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС
  • Reuters

Выступая в Европарламенте, он отметил, что сторонам придётся строить новые отношения.

«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки. В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — цитирует Мишеля ТАСС.

В декабре Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз разработал стратегию перезапуска отношений с США, которая будет реализована при Байдене.

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