Глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС
- Reuters
Выступая в Европарламенте, он отметил, что сторонам придётся строить новые отношения.
«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки. В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — цитирует Мишеля ТАСС.
В декабре Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз разработал стратегию перезапуска отношений с США, которая будет реализована при Байдене.