ЕС разработал стратегию перезапуска отношений с США

Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз разработал стратегию перезапуска отношений с США, которая будет реализована в случае, если Джо Байден станет американским президентом.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Отмечается, что данная стратегия касается вопросов климата, торговли, демократии и здравоохранения.

«Новая повестка дня охватывает четыре области, выделяя первые шаги для совместных действий, которые будут выступать в качестве первоначальной трансатлантической дорожной карты для решения ключевых проблем», — говорится в заявлении.

Так, например, ЕС предлагает разработать вместе с США «всеобъемлющую трансатлантическую зелёную повестку дня» для координации работы по достижению амбициозных глобальных соглашений, начиная с совместного обязательства по нулевым выбросам к 2050 году.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Байденом пригласил его принять участие в специальной встрече ЕС в 2021 году.