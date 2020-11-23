Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу ЕС в 2021 году

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Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с кандидатом в президенты США Джо Байденом пригласил его принять участие в специальной встрече ЕС в 2021 году.
Глава Евросовета пригласил Байдена на спецвстречу ЕС в 2021 году
  • Reuters

«Только что поговорил с избранным президентом Джо Байденом и пригласил его на специальную встречу в Брюсселе в следующем году», — написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что в настоящее время необходимо объединить усилия по борьбе с коронавирусом, изменением климата и по вопросам безопасности.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с Байденом, во время которого выразила надежду на доверительное будущее сотрудничество. 

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Действующий президент Дональд Трамп объяснял лидерство Байдена тем, что выборы были сфальсифицированы.

Он пообещал серьёзные судебные иски для доказательства неконституционности прошедших выборов в США.

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