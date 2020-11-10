Меркель обсудила с Байденом будущее сотрудничество

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с объявившим себя новым президентом США Джо Байденом выразила надежду на доверительное будущее сотрудничество. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Меркель обсудила с Байденом будущее сотрудничество
  • Reuters

«Федеральный канцлер Ангела Меркель позвонила сегодня избранному президенту США Джо Байдену… Федеральный канцлер выразила надежду на тесное и доверительное будущее сотрудничество», — говорится в заявлении.

Меркель и Байден в ходе беседы отметили особую важность трансатлантического сотрудничества «перед лицом многочисленных глобальных вызовов».

Канцлер Германии также ещё раз лично поздравила Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах.

Ранее Меркель заявила, что борьба с пандемией коронавируса, изменением климата, терроризмом и обеспечение свободной торговли будут приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Байдена.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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