Меркель обсудила с Байденом будущее сотрудничество

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с объявившим себя новым президентом США Джо Байденом выразила надежду на доверительное будущее сотрудничество. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель позвонила сегодня избранному президенту США Джо Байдену… Федеральный канцлер выразила надежду на тесное и доверительное будущее сотрудничество», — говорится в заявлении.

Меркель и Байден в ходе беседы отметили особую важность трансатлантического сотрудничества «перед лицом многочисленных глобальных вызовов».

Канцлер Германии также ещё раз лично поздравила Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах.

Ранее Меркель заявила, что борьба с пандемией коронавируса, изменением климата, терроризмом и обеспечение свободной торговли будут приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Байдена.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.