Меркель обсудила с Байденом будущее сотрудничество
- Reuters
«Федеральный канцлер Ангела Меркель позвонила сегодня избранному президенту США Джо Байдену… Федеральный канцлер выразила надежду на тесное и доверительное будущее сотрудничество», — говорится в заявлении.
Меркель и Байден в ходе беседы отметили особую важность трансатлантического сотрудничества «перед лицом многочисленных глобальных вызовов».
Канцлер Германии также ещё раз лично поздравила Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах.
Ранее Меркель заявила, что борьба с пандемией коронавируса, изменением климата, терроризмом и обеспечение свободной торговли будут приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Байдена.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.