Меркель назвала приоритеты Германии в работе с Байденом
- Reuters
Она отметила, что страны должны быть вместе, чтобы бороться с вызовами современности.
«Плечом к плечу в тяжёлом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом. Вместе за открытую мировую экономику и свободную торговлю», — цитирует Меркель РИА Новости.
По её словам, Вашингтон остаётся важнейшим союзником, однако от Берлина «ждут — и справедливо — более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире».
Ранее Меркель поздравила кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах и пожелала ему успеха.