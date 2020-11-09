Меркель назвала приоритеты Германии в работе с Байденом

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Борьба с пандемией, изменением климата, терроризмом и обеспечение свободной торговли являются приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Джо Байдена, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель назвала приоритеты Германии в работе с Байденом
  • Reuters

Она отметила, что страны должны быть вместе, чтобы бороться с вызовами современности.

«Плечом к плечу в тяжёлом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом. Вместе за открытую мировую экономику и свободную торговлю», — цитирует Меркель РИА Новости.

По её словам, Вашингтон остаётся важнейшим союзником, однако от Берлина «ждут — и справедливо — более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире».

Ранее Меркель поздравила кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах и пожелала ему успеха.

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