Меркель и Курц поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц поздравили кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

«Поздравления Джо Байдену, новому избранному президенту США. Европа и Соединённые Штаты разделяют систему ценностей — ценностей, которые мы отстаиваем вместе. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество!» — написал Курц на своей странице в Twitter.

Congratulations to @JoeBiden, the new President-elect of the United States. Europe and the United States share a system of values - values that we stand up for together. Looking forward to our future cooperation! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 7, 2020

«Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединённых Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха, а также поздравляю Камалу Харрис», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Байдена с победой уже поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама, президент Франции ЭммануэльМакрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также главы Греции и Бельгии Кириакос Мицотакис и Александр Де Кро.