Премьер Фиджи поздравил Байдена до окончания выборов президента США
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий», — написал он.
Congratulations, @JoeBiden.— Frank Bainimarama (@FijiPM) November 7, 2020
Together, we have a planet to save from a #ClimateEmergency and a global economy to build back better from #COVID19.
Now, more than ever, we need the USA at the helm of these multilateral efforts (and back in the #ParisAgreement — ASAP!) pic.twitter.com/mhX9HWR5HI
Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства до объявления официальных итогов выборов.
RT ведёт прямую трансляцию хода американских выборов.