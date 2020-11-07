Премьер Фиджи поздравил Байдена до окончания выборов президента США

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Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США, хотя они ещё не завершились и их исход официально неизвестен.
Премьер Фиджи поздравил Байдена до окончания выборов президента США
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий», — написал он.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства до объявления официальных итогов выборов.

RT ведёт прямую трансляцию хода американских выборов.

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