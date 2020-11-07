Премьер Фиджи поздравил Байдена до окончания выборов президента США

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США, хотя они ещё не завершились и их исход официально неизвестен.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий», — написал он.

Congratulations, @JoeBiden.



Together, we have a planet to save from a #ClimateEmergency and a global economy to build back better from #COVID19.



Now, more than ever, we need the USA at the helm of these multilateral efforts (and back in the #ParisAgreement — ASAP!) pic.twitter.com/mhX9HWR5HI — Frank Bainimarama (@FijiPM) November 7, 2020

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства до объявления официальных итогов выборов.

RT ведёт прямую трансляцию хода американских выборов.