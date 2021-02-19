США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

Соединённые Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«20 января, в первый день своего пребывания в должности, президент Байден подписал документ о возвращении Соединённых Штатов в Парижское соглашение. Согласно условиям соглашения, Соединённые Штаты сегодня снова официально становятся его стороной», — говорится в его заявлении на сайте Госдепа.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его словам, из-за участия в договоре США потеряли бы к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Парижское соглашение по климату было подписано 197 странами в 2015 году. Оно определяет план действий государств мира по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с соглашением все стороны должны принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата.