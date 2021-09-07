Военные из семи государств прибыли в Россию на учения «Запад-2021»

Военнослужащие из семи стран прибыли в Нижегородскую область для участия в стратегических учениях «Запад-2021».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Западного военного округа.

«Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелёт самолётами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа», — говорится в публикации.

На протяжении пяти дней иностранные военные ознакомятся с площадками проведения совместных манёвров, проведут пристрелочные мероприятия на танках Т-72БЗ, БМП-2 и из стрелкового вооружения.

Учения будут проходить на территории России и Белоруссии в период с 10 по 16 сентября.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных ВС.