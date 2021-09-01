Лукашенко рассказал о цели учений «Запад-2021»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель учений «Запад-2021».

«Президент рассказал, что белорусско-российские учения «Запад-2021» проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооружённых сил», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы белорусского лидера.

По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия продолжают обучать и тренировать свои вооружённые силы.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о планируемых поставках в страну российского вооружения и техники.