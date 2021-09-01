Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планируемых поставках в страну российского вооружения и техники.

«В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, это самое современное оборудование.

«Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях («Запад-2021». — RT), что нам нужно что-то ещё, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил Лукашенко.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия проработает вопрос о поставке Белоруссии ЗРС С-400 и комплексов «Панцирь-С1» в короткие сроки, если получит соответствующие заявки.