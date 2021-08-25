В ФСВТС прокомментировали возможность поставок Белоруссии С-400 и комплексов «Панцирь-С1»

Россия проработает вопрос о поставке Белоруссии ЗРС С-400 и комплексов «Панцирь-С1» в короткие сроки, если получит соответствующие заявки, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» этот вопрос будет проработан в короткие сроки», — цитирует его ТАСС.

По словам Шугаева, Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру продукции военного назначения российского производства, а военно-техническое сотрудничество двух стран «развивается динамично».

Как ранее сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года.