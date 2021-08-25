Подписание дополнительного контракта на поставку С-400 в Турцию ожидается в 2021 году

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца текущего года.
Подписание дополнительного контракта на поставку С-400 в Турцию ожидается в 2021 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«(Дополнительный контракт на С-400. — RT) ожидается в ближайшее время. Мы работаем, в ближайшее время, значит, в этом году, конечно. Ожидается», — приводит ТАСС слова Михеева.

Ранее Михеев рассказал, что ведутся консультации о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400. 

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