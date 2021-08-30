«Полигон для альянса»: в Латвии начинаются военные учения Namejs 2021 с участием стран НАТО

30 августа в Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021 при участии стран НАТО, сообщило Минобороны республики. В манёврах будут задействованы более 9 тыс. военных. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. Проведение Namejs 2021 совпадает по времени с учениями России и Белоруссии «Запад-2021». Ранее в Риге заявили об угрозе «инцидента» между НАТО и РФ из-за этих манёвров. Эксперты называют Namejs 2021 своего рода контручениями в преддверии «Запада-2021». При этом истинная цель военных мероприятий на территории Латвии — «отработка агрессивных действий на российском направлении», считают аналитики.

30 августа в Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021, которые будут проводиться совместно со странами НАТО. Об этом сообщает Минобороны республики.

Манёвры с участием более 9 тыс. военных будут проходить по всей стране вплоть до 3 октября. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. Для отработки обоих сценариев Namejs 2021 разделили на два этапа, каждый из которых длится чуть более двух недель.

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При этом, по данным Минобороны Латвии, в учениях будут задействованы союзники республики — США, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Эстония, Литва, Испания, Италия, Дания, Чехия и другие государства.

Namejs 2021 будут проходить не только на Адажском полигоне, но и на региональных площадках — в Риге и прилегающих к ней районах, а также в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне и других городах.

Минобороны республики информировало, что в рамках учений военная техника и личный состав могут передвигаться в любую точку Латвии с использованием местной инфраструктуры. Уточняется, что военная техника как латвийских, так и союзных вооружённых сил будет перемещаться по латвийским дорогам и воздушному пространству. Местных жителей просят отнестись с пониманием к возможным затруднениям при передвижении транспорта, а также не беспокоиться, если они увидят военных за пределами полигонов.

«На фоне гибридной войны»

Стоит отметить, что проведение Namejs 2021 совпадает по времени с учениями России и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

При этом Рига не скрывает, что проводит свои манёвры с учётом будущих тренировок Москвы и Минска. Так, Минобороны республики на прошлой неделе сообщило, что, принимая во внимание «Запад-2021», организовало учения Национальных вооружённых сил и Государственной пограничной службы с целью усиления их присутствия на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах.

Выступая на пресс-конференции 27 августа, начальник управления оперативного планирования Объединённого штаба Национальных вооружённых сил Латвии полковник Марис Симсонс посетовал, что Ригу не пригласили на «Запад-2021» в качестве наблюдателя.

«Военные учения соседних стран происходят на фоне гибридной войны, которую против нас ведёт Белоруссия, и мы уже видим различные военные манёвры как в Белоруссии, так и в России», — приводят его слова местные СМИ.

Здание Министерства обороны Латвии

© Wikimedia commons

Ранее, в начале августа, глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times сообщил о вероятности «инцидента» между НАТО и Россией из-за манёвров «Запад-2021». По его словам, белорусский «пограничный кризис» и военные учения могут привести к «недоразумению».

Позже в этом же месяце в Минобороны России подчеркнули, что тренировки «Запад-2021» носят «сугубо оборонительный характер»: они будут направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления ВС России, Белоруссии, а также союзников и дружественных государств. Сообщалось также, что «основные практические действия войск» будут проходить на значительном удалении от линии соприкосновения Россия — НАТО.

«По итогам учения будут отработаны варианты совместных действий по отражению агрессии, а также по сохранению территориальной целостности Союзного государства. Кроме того, будет отработан ряд частных задач по созданию в короткие сроки группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований. Будут апробированы различные способы ведения оборонительных действий и высадки воздушных десантов», — говорится в сообщении Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, учения «Запад-2021» пройдут в два этапа на полигонах России и Белоруссии.

«Создавать провокации»

По мнению экспертов, действия Латвии и ряда стран НАТО в рамках подготовки к Namejs 2021 свидетельствуют о том, что данные манёвры являются своего рода контручениями в преддверии грядущих тренировок России и Белоруссии «Запад-2021».

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«Это реакция на планируемые оборонительные учения Москвы и Минска, которые Рига намеренно и необоснованно интерпретирует как некую угрозу», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Аналогичной позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, желая увязать Namejs 2021 с «Западом-2021», Латвия и другие страны НАТО ставят перед собой вполне конкретную цель — «отработку агрессивных действий на российском направлении».

«Россия и Белоруссия проводят манёвры на своей территории. Причём эти тренировки нацелены на защиту рубежей и укрепление собственной безопасности. Namejs 2021 нужны Латвии и другим членам НАТО, чтобы поддерживать напряжённость у российских границ, некоторый тонус конфликтности, а также нагнетать ситуацию и создавать истерическую обстановку», — сказал Оленченко в разговоре с RT.

По его словам, неслучайно манёвры будут проходить по всей территории Латвии.

«Все табу сняты. Латвия выступает как военный полигон для НАТО, на котором нет запретных зон и в то же время нет места для собственного населения, страдающего из-за связанных с манёврами неудобств», — пояснил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что НАТО весьма заинтересовано в том, чтобы учения Namejs 2021 проводились параллельно с манёврами «Запад-2021».

«Истинная цель тренировок с участием стран блока — показать, что Латвия и альянс не боятся пресловутой «агрессии» со стороны России, её военного потенциала. Именно поэтому в Namejs 2021 принимают участие не только страны Европы, но и США, Великобритания, которые координируют их усилия и при необходимости будут создавать военный сценарий», — отметил он в комментарии RT.

Данюк также напомнил, что учения стран НАТО или манёвры с их участием на границе с РФ проходят на регулярной основе.

«Это делается для того, чтобы держать российский оборонный потенциал в постоянной напряжённости, создавать всевозможного рода провокации, отрабатывать сценарии потенциального конфликта», — добавил аналитик.

Военнослужащие НАТО на учениях в Латвии

Reuters

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При этом чем больше страны Балтии говорят о так называемой российской угрозе, тем больше им нужно подкреплять этот тезис какими-то военными приготовлениями, отметил Данюк.

«Не стоит забывать и то, что Латвия, Литва, Эстония получают средства благодаря проведению военных учений вблизи российских границ», — говорит он.

Однако ни в Латвии, ни в странах НАТО предпочитают не вспоминать о том, кто начал провоцировать напряжённость в Балтийском регионе, говорит Николай Межевич. Он напомнил, что после того, как Латвия, Литва и Эстония поставили перед собой стратегическую задачу по вступлению в НАТО, они начали более активно формировать образ России как вражеского государства, чтобы обосновать необходимость присоединения к альянсу.

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«Прибалтике надо было попасть в блок любой ценой. Они хотели получать помощь и поддержку от НАТО, в том числе финансовую. То, что Россия захотела укрепить свои ВС, вызвало в Прибалтике бешеный всплеск антироссийских настроений. Республикам надо было как-то оформлять военную угрозу, и любой танк на границе интерпретировался как наращивание присутствия российского военного потенциала. Такой же алгоритм действует и сейчас. Латвия по-прежнему хочет привлекать к себе внимание руководства блока, чтобы получать хоть какие-то дивиденды», — пояснил Межевич.

По его словам, в Москве не раз заявляли об отсутствии враждебных планов по отношению к Прибалтийским республикам, однако Латвия, Литва и Эстония продолжают практически любое действие России интерпретировать как угрозу.

«Но эти республики почему-то не берут в расчёт, что их территории являются депрессивными, выживающими за счёт дотаций ЕС, а потому никому не нужны. Вместо этого страны Прибалтики продолжают демонстрировать, что в любом конфликте выступят против России, причём неважно, с кем и на чьей стороне. При этом агрессивной риторикой всё не заканчивается — на территории Прибалтийских республик под видом ротационных батальонов постоянно находятся множество военных НАТО, что создаёт потенциальную угрозу для России. Однако РФ держит ситуацию под контролем и готова отразить любые возможные провокации», — заключил аналитик.