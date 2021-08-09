В МИД Латвии заявили о риске пограничных конфликтов в ходе «Запада-2021»

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times рассказал о риске возникновения непредвиденных пограничных инцидентов в рамках предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021».

По словам министра, вероятность таких инцидентов растёт по причине напряжённой ситуации с мигрантами, незаконно пересекающими границу между Белоруссией и странами Прибалтики.

«На нашей стороне — литовской, эстонской, польской — находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно... Это повышает вероятность инцидентов», — приводит ТАСС заявление Ринкевичса.

Он добавил, что никакая из сторон не может быть заинтересована «в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации».

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные с Белоруссией стратегические военные манёвры «Запад-2021», запланированные на осень, носят исключительно оборонительный характер.