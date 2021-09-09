На учения «Запад-2021» приглашены более 100 представителей военных ведомств

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На российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» приглашены более 100 иностранных наблюдателей из военных ведомств.
На учения «Запад-2021» приглашены более 100 представителей военных ведомств
  • © Минобороны России

«На основной этап стратегических учений «Запад-2021» приглашены свыше 100 представителей военных ведомств при дипломатических представительствах аккредитованных в Российской Федерации иностранных государств», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

При этом представители Китая, Вьетнама и Мьянмы приглашены в качестве наблюдателей, а военные из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии примут участие в совместных манёврах на полигонах в рамках учений.

Во вторник, 7 сентября, военнослужащие семи стран прибыли в Нижегородскую область для участия в стратегических учениях «Запад-2021».

Манёвры будут проходить на территории России и Белоруссии в период с 10 по 16 сентября.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

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