Премьер Польши опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021», которые пройдут в том числе на территории Белоруссии.

«Учения такого масштаба, с участием такого большого числа военнослужащих могут быть связаны с многочисленными провокациями. Поэтому мы решили ввести чрезвычайное положение», — приводит PAP слова Моравецкого.

Он отметил, что «такой напряжённой ситуации на границе с Белоруссией у нас не было за последние 30 лет».

2 сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.