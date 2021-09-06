Премьер Польши опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021»
- Reuters
«Учения такого масштаба, с участием такого большого числа военнослужащих могут быть связаны с многочисленными провокациями. Поэтому мы решили ввести чрезвычайное положение», — приводит PAP слова Моравецкого.
Он отметил, что «такой напряжённой ситуации на границе с Белоруссией у нас не было за последние 30 лет».
2 сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.