В Белоруссии стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»

В Брестской области прошла церемония открытия российско-белорусских учений «Запад-2021».

Об этом Минобороны Белоруссии сообщило в своём канале в Telegram.

«Торжественная церемония открытия ССУ «Запад-2021» прошла также под Брестом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на полигоне Брестский в учении принимают участие подразделения сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии, 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Вооружённых сил России.

«Здесь будут отработаны такие сложные задачи, как преодоление водных преград, десантирование личного состава и техники, как днём, так и ночью, ведение контрдиверсионных действий», — отметили в ведомстве.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что стратегические белорусско-российские учения «Запад-2021» призваны продемонстрировать западным государствам бесперспективность разговора с позиции силы.