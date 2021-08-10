Политологи прокомментировали идею вице-премьера Украины о средствах ПВО США

Политологи Иван Мезюхо и Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова о том, что необходимо рассмотреть возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил противовоздушной обороны (ПВО).

Мезюхо не исключил, что Резников «выдал некоторые реальные планы украинских властей».

«Конечно, странно, почему об этом говорит вице-премьер, а не глава государства, потому что, согласно Конституции Украины, президент страны проводит внешнюю политику и является верховным главнокомандующим», — пояснил эксперт.

Специалист считает, что на Украине — «разброд и шатание», в том числе в системе государственного управления.

При этом он отметил, что надо «с осторожностью» относиться к заявлению Резникова.

В свою очередь Юрий Светов также посчитал, что это реальные планы украинского руководства, которое, по его словам, всё время твердит о том, что Украину «нужно «защищать» и это должны делать что силы НАТО, что американцы».

Политолог пояснил, что эта тема может обсуждаться на предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

«Но это желание Украины. Американцы прекрасно знают, что, как только они это сделают, получат ответный ход России. Россия не будет смотреть на приближение ещё по одному направлению американских средств ПВО к нашим границам», — заявил собеседник RT.

Он выразил мнение, что США пока не готовы пойти на такой шаг.

«Да, американцы говорят о том, что они должны давать «отпор» России и Китаю, но вряд ли ради этого они будут потворствовать хотелкам украинского руководства», — заключил Светов.

Ранее Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил противовоздушной обороны.