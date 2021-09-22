«Катализатор для более радикальных действий властей»: к чему может привести покушение на Сергея Шефира на Украине

Сразу несколько украинских силовых ведомств начали расследование обстоятельств обстрела автомобиля первого помощника президента страны Сергея Шефира. В результате инцидента чиновник не пострадал, однако ранения получил его водитель. Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал найти виновников нападения. Сам Шефир объяснил атаку попыткой запугать «высший эшелон власти» и назвал «идиотскими» версии о том, что инцидент связан с конфликтами внутри команды Зеленского. У экспертов нет единой точки зрения по поводу случившегося, однако они сходятся во мнении, что Зеленский будет использовать покушение для ужесточения своей политики по отношению к оппонентам.

Во вторник, 22 сентября, в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Водитель получил тяжёлые ранения и был доставлен в реанимацию, сам чиновник не пострадал.

По данному факту генеральная прокурора Украины открыла дело по ч 2. ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). Также обстоятельства инцидента выясняют СБУ, Национальная полиция, Управление государственной охраны Украины. Проводится операция «Сирена» с целью выявления лиц, которые осуществили атаку.

«Хочу заметить, что целью покушения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины», — написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

На происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что не знает, какие силы стоят за инцидентом, но пообещал найти виновников.

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«Кто за этим стоит, скажу откровенно — не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне «привет» выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость», — сказал украинский лидер.

Сам Шефир на брифинге в МВД заявил, что покушение на него «было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти» и назвал «идиотскими» версии о том, что инцидент как-то связан с конфликтами внутри команды Зеленского.

«Но надо понимать, что президент Владимир Александрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идёт своей дорогой, народ его поддерживает», — сказал Шефир.

Расстрелянный автомобиль Сергея Шефира

AFP

© UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES

Схожую точку зрения высказал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, инцидент с Шефиром необходимо рассматривать как «покушение на попытку президента сломать систему», которая сложилась в стране. И за этим могут стоять «контрабандисты, уголовные анклавы... или олигархические структуры».

«Было важнее напугать»

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко заявил журналистам, что по машине было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия. В момент стрельбы Шефир находился на заднем сидении.

Источник RT в МВД Украины сообщил, что очередь была выпущена по левой части автомобиля по ходу его движения. Стрельба велась из засады.

После выстрелов Шефир позвонил Денису Монастырскому. Машина проехала какое-то расстояние и остановилась на парковке супермаркета «АТБ». Затем первый помощник президента пересел в полицейскую машину и отбыл в «безопасное место».

Сергей Шефир

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Интересно, что стрелявшие не стали проверять, жив ли помощник президента. Это может свидетельствовать о том, что для них было важнее напугать, а не убить. Сейчас проводится досмотр автомобилей и фур на Новообуховском шоссе, к расследованию подключилась СБУ и прокуратура. Президент требует, чтобы заказчики покушения были найдены в короткие сроки», — говорит источник.

Источник RT в офисе президента заявил, что инцидент стоит рассматривать как попытку убийства Шефира. По его информации, обстрелянный автомобиль не был бронированным. Чиновник нередко сидел за рулём и не пользовался охраной.

«Он чувствовал себя в безопасности и не пользовался охраной. Более того, на пути от его дома до оживлённой трассы много мест, где можно устроить засаду. Президент Зеленский тоже был шокирован услышанным и не понимает, что происходит», — отметил источник.

«Могут быть десятки версий»

Шефир считается значимой фигурой в украинской политической элите. В прошлогоднем рейтинге украинских политологов он был включён в пятёрку самых влиятельных чиновников страны, хотя впоследствии, как отмечают СМИ, его позиции начали слабеть.

До победы Зеленского на президентских выборах весной 2019 года Шефир являлся его партнёром и близким соратником по творческому цеху. Совместно с ним он работал художественным руководителем и автором «Студии Квартал-95».

Шефир оказал существенную поддержку карьере Зеленского в качестве артиста. В 1995 году он пригласил его в команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», благодаря которой начинающий на тот момент шоумен стал широко известен на Украине и в СНГ.

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Со стартом избирательной кампании Зеленского Шефир стал одним из лидеров его штаба, а 21 мая 2019 года он получил должность первого помощника президента Украины.

Спустя два месяца после назначения в интервью порталу «Левый берег» Шефир заявил, что видит своей основной задачей «быть рядом и следить за тем, чтобы он (Зеленский. — RT), став политиком, остался человеком».

По информации украинского издания «СТРАНА.ua», в офисе президента первый помощник Зеленского «специализируется» на таких деликатных задачах, как контроль финансовых потоков и перераспределение бизнеса в пользу украинского лидера и его ближайшего окружения.

Также, как считают журналисты, с первым помощником президента Украины связана компания ООО «Агро газ трейдинг» (АГТ). До недавнего времени она занималась поставками карбамида (мочевины) на Одесский припортовый завод.

В апреле Государственная фискальная служба Украины открыла уголовное дело против предприятия за противоправные действия, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн (112 млн руб). Ведомство уличило АГТ в незаконном сбыте излишков карбамида.

Руководство компании заявило о надуманности претензий фискальной службы. «СТРАНА.ua» сообщает, что недавно поставки продукции ООО «Агро газ трейдинг» на Одесский припортовый завод прекратились. Трудности предприятия издание объясняет ухудшением политических позиций Шефира из-за размолвки с президентом.

Источник RT в партии «Слуга народа» подтверждает данные о том, что влияние Шефира на Зеленского ослабевало. Кроме того, положение дел для чиновника усугублялось конфликтом с главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам собеседника, «Ермак сделал всё, чтобы всю информацию президент получал исключительно от него».

Расстрелянный автомобиль Сергея Шефира

AFP

© Handout / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES

Также представитель «Слуги народа» рассказал в беседе с RT, что Шефир собирался покинуть офис президента после ухода в июле нынешнего года с поста главы МВД Арсена Авакова, с которым его связывали тёплые отношения.

Несмотря на натянутые отношения Шефира с Зеленским и Ермаком, источник RT в генпрокуратуре Украины предполагает, что покушение на Шефира напоминает скорее попытку запугать президента и его окружение.

«Тут могут быть десятки версий, вплоть до конфликта в президентской команде, борьбе за денежные потоки и даже мести радикалов. Поэтому расследование будет сложным, и не факт, что истинных заказчиков и исполнителей когда-либо установят. Но, как я думаю, это было предупреждение, угроза президенту Владимиру Зеленскому и его окружению», — говорит собеседник.

Казус белли

На текущий момент силовые ведомства Украины не озвучивали каких-либо конкретных версий происшествия в Киевской области. Однако, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, хорошо знакомый с Шефиром, выдвинул несколько предположений, включая так называемый «российский след».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами категорически отверг версию о причастности Москвы к инциденту с Шефиром.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа»... Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — сказал Песков.

В комментарии RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также заявил о беспочвенности версии о «российском следе». По его мнению, атака на Шефира, скорее всего, связана с переделом собственности в пользу команды президента Украины.

«На Украине в общем-то начался передел собственности. Собственность перераспределяется в интересах ближайшего окружения Зеленского... Именно это привело к тому, что произошло с помощником Зеленского», — отметил Цеков.

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Источник RT в «Слуге народа» обратил внимание на то, что инцидент произошёл на фоне бурного обсуждения важнейших законопроектов, которые касаются так называемой деолигархизации, изменения налоговой политики и планируемой отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Всё случилось в преддверии голосования по важным для страны законопроектам. Поэтому с высокой долей вероятности случавшиеся можно рассматривать как предупреждение Зеленскому, его команде и партии», — сказал источник.

В разговоре с RT украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предполагает, что стрельба по автомобилю Шерифа может быть, наоборот, использована Зеленским для «закручивания гаек» — усиления борьбы с оппонентами, продавливания непопулярных и неоднозначных решений.

«Я не верю в версию о фейковом покушении, так как стрельба велась по движущемуся автомобилю и Шефира могли легко задеть. Но власть может подать случившееся как свидетельство того, что ей противостоят террористы. С моей точки зрения, этот инцидент может послужить катализатором для более радикальных действий правящей верхушки», — подчеркнул Бортник.

Владимир Зеленский и Сергей Шефир

globallookpress.com

© Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com

Украинский политолог Александр Семченко, напротив, не исключает, что команда Зеленского могла «сымитировать покушение» для получения политических выгод. По мнению эксперта, Шефир был осведомлён о том, что должно произойти.

«У Зеленского и Шефира длительная история дружбы и коммерческого сотрудничества, когда они делили бизнес и деньги. Сомневаюсь, что между ними мог случился действительно серьёзный разлад, как многие говорят. Я думаю, что это была имитация преступления. Если посмотреть на отверстия от пуль, то невольно складывается впечатление, что в пассажира совсем и не целились», — отметил Семченко.

Как полагает эксперт, покушение на Шефира, скорее всего, будет использовано «как казус белли для развязывания репрессивной кампании внутри страны». По мнению Семченко, на фоне падения рейтинга и роста социальной напряжённости в стране Зеленский рассчитывает сохранить власть, проводя более жёсткий курс.

«Жизнь водителя для таких людей, как Зеленский и Шефир, особого значения не имеет. На Украине уже были имитации, которые следствием выдавались за покушения. На мой взгляд, Зеленскому выгодно сейчас показать, как много у него врагов, что они фактически развязали войну, и на этом основании бороться с оппонентами ещё более жёсткими и неправовыми методами», — резюмировал Семченко.