«Уже найдена замена»: Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский уже предложил назначить на пост министра внутренних дел главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата «Слуги народа» Дениса Монастырского, сообщили в партии. По данным украинских СМИ, Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке министра 15 июля.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Соответствующую информацию, а также скан документа на своей странице в Facebook опубликовала пресс-служба ведомства.

«В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», — говорится в опубликованном сообщении.

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По данным украинских СМИ, Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке 15 июля.

Как сообщил источник RT в партии «Слуга народа», Аваков с большой долей вероятности будет уволен, ему уже найдена замена.

«Это депутат от партии «Слуга народа» Денис Монастырский, который был представлен партии. Это единственный кандидат, который очень лоялен Авакову, и это гарантирует безопасность нынешнему министру», — отметил источник.

О том, что президент Владимир Зеленский предложил назначить на пост министра внутренних дел главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата «Слуги народа» Дениса Монастырского, по итогам заседания фракции сообщил депутат партии Александр Качура.

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу», — приводит его слова ТАСС.

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Сам Монастырский заявил, что «принял самое сложное решение в своей жизни, согласившись на предложение президента возглавить министерство».

«Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», — сказал он.

В свою очередь источник RT в МВД сообщил, что Арсен Аваков, написав заявление, сыграл на опережение.

«Он стал очень влиятельным чиновником, и в его уходе были заинтересованы американцы, которые дали ему гарантии безопасности. За время своей работы у Авакова скопилось столько информации на разных чиновников, что его никто не рискнёт трогать. Думаю, он ещё вернётся в политику. Ждёт удачного момента», — рассказал он.

Неподконтрольный министр внутренних дел является большой проблемой для президента страны Владимира Зеленского, отмечает источник RT в Офисе президента: «Полиция может прекратить защищать улицы в том случае, если Аваков захочет надавить на Зеленского. Поэтому президент, заручившись поддержкой американцев, позволил Авакову самому уйти и сохранить лицо».

«Интересно, как Украина расплатится за уход влиятельного министра с американцами. Я думаю, узнаем в ближайшие дни. По уровню влияния Аваков уже давно занимал в стране второе место после президента. А это очень много для обычного министра, пусть и МВД. И это говорит о неопытности Зеленского, который не может навести порядок среди ключевых чиновников страны. Что уж говорить обо всей Украине», — обратил внимание источник RT в партии «Батькивщина».

Reuters

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2 июня стало известно, что депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в Facebook тогда сообщил депутат Игорь Васильев.

17 июня профильный комитет Верховной рады предложил внести в повестку дня проходившей сессии парламента проект постановления №3606 об увольнении Авакова. За соответствующее решение единогласно проголосовали члены парламентского комитета. Инициаторами постановления стали депутаты фракции «Голос», которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении.

Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года в правительстве Арсения Яценюка. 2 декабря 2014 года был повторно назначен на эту должность Верховной радой Украины.

Позже он был переутверждён в должности в апреле 2016 года в составе правительства Владимира Гройсмана, в августе 2019 года в составе кабинета министров Алексея Гончарука, а также в марте 2020 года сохранил пост главы МВД в составе кабинета министров Дениса Шмыгаля.

В июне депутаты Рады вызвали Авакова с отчётом после ряда происшествий, которые не смогли предотвратить силовики. Тогда же было заявлено проведение двух акций протеста, участники которых выступали за отставку Авакова с поста министра внутренних дел.