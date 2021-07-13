УНН: Верховная рада рассмотрит вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова

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Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.
УНН: Верховная рада рассмотрит вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова
  • РИА Новости

«В четверг Верховная рада рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова», — сообщили агентству.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на собственный источник, во фракции «Слуга народа» «курсирует информация, что Аваков уже якобы написал заявление на увольнение». Об этом также сообщает Gordonua.com, ссылаясь на источники.

Официального подтверждения этой информации нет.

В июне 2020 года профильный комитет украинского парламента предложил депутатам изучить вопрос об отставке Авакова.

Тогда инициаторами постановления стали депутаты фракции «Голос», которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова.

Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. В августе 2019 года его переназначили на эту должность.

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