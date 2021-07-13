В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МВД Украины

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Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский стал кандидатом на должность министра внутренних дел Украины, после того как Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа».
В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МВД Украины
  • © Пресс-служба «Слуги народа» / Facebook

«Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность главы МВД вместо подавшего сегодня заявление об отставке Арсена Авакова», — говорится в сообщении издания.

Также об этом в Telegram написал депутат Александр Качура.

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел», — сообщил он. По словам Качуры, голосование по вопросу назначения состоится в пятницу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова. Позднее он подтвердил, что подал заявление об отставке.

Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.

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