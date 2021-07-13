Аваков подал заявление об отставке

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что подал заявление об отставке.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины «О кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел», — заявил он.

Также Аваков поблагодарил команду украинского МВД «за годы совместной работы».

Причина решения Авакова об отставке не называется.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова.

Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.