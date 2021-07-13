Аваков подал заявление об отставке

Короткая ссылка
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что подал заявление об отставке.
Аваков подал заявление об отставке
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины «О кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел», — заявил он.

Также Аваков поблагодарил команду украинского МВД «за годы совместной работы».

Причина решения Авакова об отставке не называется.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова.

Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить