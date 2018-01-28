«Борьба Порошенко и Авакова»: как в МВД Украины обнаружили пропажу $2,8 млн

В 2017 году украинская полиция недосчиталась $2,8 млн из государственного бюджета. Об этом заявил начальник департамента внутреннего аудита МВД Украины Александр Грибовский. По его словам, Нацгвардия, а также полиция Киева и Одессы осуществляли финансовые махинации и занимались подделкой документов. Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что выявленные нарушения вряд ли повлияют на решение Международного валютного фонда (МВФ) по выделению украинской стороне очередного транша — в фонде закрывали глаза и на куда более значительные финансовые растраты Киева. Однако сам факт придания огласке недостачи в одном из основных силовых ведомств государства говорит о продолжающемся политическом противостоянии между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым, отмечают политологи.

Министерство внутренних дел Украины провело внутренний аудит и обнаружило растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около $2,8 млн в 2017 году.

«По результатам проведённой работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен (около $2,8 млн по курсу Нацбанка. — RT)», — приводит издание «Украинские новости» слова начальника департамента внутреннего аудита Александра Грибовского.

По его словам, госсредства были использованы не по назначению подразделениями Нацгвардии, которые осуществляли непрофильную деятельность. Кроме того, в полиции Киева и Одессы вскрылся факт подделки документов о расходах в командировках сотрудников на сумму более $70 тыс.

Всего в 2017 году было проведено 587 аудитов и проверок, пояснил Грибовский. Однако украинским правоохранителям удалось вернуть только половину обнаруженных убытков.

Коррупция, рюкзаки и родственные связи

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT заявил, что коррумпированные украинские ведомства на самом деле оперируют гораздо большими суммами и показатели растрат с каждым годом растут. Факты же, которые придаются огласке, чаще всего связаны с противостоянием президента Украины Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова, отмечает политолог.

«Вся эта борьба с коррупцией на Украине связана с борьбой Порошенко и Авакова. У Порошенко есть желание показать, что бардак в МВД — дело рук главы ведомства», — пояснил эксперт.

Остальные финансовые махинации на Украине скрываются, причём в это вовлечены представители ведомств разных уровней, общественные организации и СМИ.

«Коррупцию у нас скрывают. Это делают журналисты, общественные организации, в том числе МВД и Нацгвардия. Любой появляющейся информации не дают ход и говорят, что журналистские расследования ошибаются», — рассказал президент Украинского аналитического центра.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

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При этом Охрименко напомнил, что прецедентов было много. Например, разбирательство по делу о закупке Министерством внутренних дел Украины в конце 2014 — начале 2015 годов военных рюкзаков в фирме, принадлежащей сыну Авакова.

Тогда ведомство потратило 14 млн гривен (около $500 тыс.) на приобретение снаряжения для нужд силовой операции в Донбассе. Стоимость одного военного рюкзака составляет в среднем 100 гривен, МВД же потратило 2,9 тыс. гривен на каждый. Позже главе ведомства удалось замять это дело, его сын был отпущен на свободу.

«Масштабная коррупционная связка»

Финансовые махинации на сумму $2,8 млн — это лишь частный элемент коррупции, и его обнаружение не должно повлиять на решение МВФ о выделении очередного транша Украине. Такого мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«После разговора Порошенко с Лагард есть надежда, что будет возобновлён очередной транш. Но главная мотивация «давать — не давать» заключается не в том, что присутствует или отсутствует какой-то частный элемент коррупции, а в том, выполнены ли главные требования, среди которых упоминания растрат нет. Там есть условия голосования за антикоррупционный суд, проведение ряда реформ, но таких частных случаев нет», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Брюсселю стоило бы обратить внимание на этот случай, так как, согласно статистике, уровень коррупции на Украине гораздо выше, чем при прошлой власти, а также превосходит среднестатистические показатели Восточной Европы.

Говоря о борьбе с коррупцией, Погребинский напомнил дело о выводе большого числа денег с Украины в офшоры, а также историю с выводом денег из «Приватбанка».

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«Невозможно вывести такие суммы без того, чтобы исключить участие представителей Нацбанка. Это масштабная коррупционная связка, детали которой до сих пор не раскрыты», — заключил он.

Невыполненные обязательства

После осуществления переворота на Украине в 2014 году Запад начал оказывать финансовую помощь Киеву — для строительства нового демократического общества. Однако многие наблюдатели отмечают, что энтузиазм Брюсселя и Вашингтона в отношении Киева ослабевает, так как результатов финансовых вложений не видно.

Представители западных институтов выдвигают Киеву условия, без выполнения которых власти Украины не смогут получить транши.

Так, в декабре 2017 года представитель МВФ Йоста Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной. Были обозначены три основных пункта: создание антикоррупционного суда как независимого учреждения, сохранение нормальных условий работы для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также обеспечение независимой от Службы безопасности Украины прослушки для НАБУ.

А в январе 2018 года глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев не выполнил четыре необходимых условия из 21 для получения экономической помощи от Евросоюза. Поэтому Брюссель не стал оказывать украинским властям финансовую поддержку в размере €600 млн.

Европейский чиновник подчеркнул, что главной проблемой для Киева остаётся коррупция. Ранее о том, что украинские власти «постоянно усложняют жизнь» борцам с коррупцией, говорил еврокомиссар Йоханнес Хан.

В Нацбанке Украины заявили, что длительная задержка получения очередного транша от МВФ является главным риском для финансовой стабильности страны. По данным украинского ведомства, из-за недостатка финансирования наблюдается низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталий Ваврищук заявил, что в период с 2018 по 2020 год страна должна рефинансировать более $20 млрд валютных долгов.