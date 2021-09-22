В «Слуге народа» назвали «российский след» одной из версий покушения на помощника Зеленского

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Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что расценивает покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира как предупреждение украинскому лидеру.
В «Слуге народа» назвали «российский след» одной из версий покушения на помощника Зеленского
  • © Нацполиция Украины

«Это какой-то «привет» нашей команде, в первую очередь президенту нашему», — приводит его слова агентство Интерфакс-Украина.

Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. Второй версией он назвал «российский след», а третьей — финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых, по его словам, в последнее время усилилась.

Ранее МВД Украины сообщило, что около 10:00 под Киевом была обстреляна машина Шефира. По данным ведомства, в автомобиль попало более 10 пуль. Сам Шефир не пострадал, его водитель ранен. Проводится спецоперация по розыску злоумышленников.

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