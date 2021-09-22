В «Слуге народа» назвали «российский след» одной из версий покушения на помощника Зеленского

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что расценивает покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира как предупреждение украинскому лидеру.

«Это какой-то «привет» нашей команде, в первую очередь президенту нашему», — приводит его слова агентство Интерфакс-Украина.

Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. Второй версией он назвал «российский след», а третьей — финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых, по его словам, в последнее время усилилась.

Ранее МВД Украины сообщило, что около 10:00 под Киевом была обстреляна машина Шефира. По данным ведомства, в автомобиль попало более 10 пуль. Сам Шефир не пострадал, его водитель ранен. Проводится спецоперация по розыску злоумышленников.