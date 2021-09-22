МВД Украины ведёт розыск подозреваемых в покушении на помощника Зеленского

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В МВД Украины рассказали подробности покушения на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, а также заявили, что ведут розыск нападавших.
МВД Украины ведёт розыск подозреваемых в покушении на помощника Зеленского
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Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«В автомобиль попало более десяти пуль. Водитель ранен. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.

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