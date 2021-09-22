МВД Украины ведёт розыск подозреваемых в покушении на помощника Зеленского

В МВД Украины рассказали подробности покушения на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, а также заявили, что ведут розыск нападавших.

@UA.KyivPolice

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Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter. «В автомобиль попало более десяти пуль. Водитель ранен. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников», — говорится в сообщении. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій.

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Всіх, хто має інформацію про обставини замаху на життя, просимо повідомляти в поліцію на 102. — МВС України (@MVS_UA) September 22, 2021 Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.