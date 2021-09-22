МВД Украины ведёт розыск подозреваемых в покушении на помощника Зеленского
- @UA.KyivPolice
Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.
«В автомобиль попало более десяти пуль. Водитель ранен. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников», — говорится в сообщении.
В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій.— МВС України (@MVS_UA) September 22, 2021
На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.
Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
Всіх, хто має інформацію про обставини замаху на життя, просимо повідомляти в поліцію на 102.
Ранее СМИ сообщили, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.