«СТРАНА.ua»: на советника Зеленского совершено покушение

Покушение совершено на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.

«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.

По его словам, сам Шефир не пострадал.

Официального подтверждения информации пока не было.