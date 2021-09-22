«СТРАНА.ua»: на советника Зеленского совершено покушение
Покушение совершено на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.
- РИА Новости
«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.
По его словам, сам Шефир не пострадал.
Официального подтверждения информации пока не было.
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