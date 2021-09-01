В поисках идентичности: почему в Киеве заговорили о переименовании страны в Русь-Украину

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев должен отобрать у Москвы бренд «русские» и при необходимости даже переименовать страну в Русь-Украину. По его мнению, «перехват» исторического наследия намного важнее, чем «наличие танков и самолётов». В Совете Федерации эту идею назвали примитивной попыткой решить внутренние проблемы республики. В то же время эксперты отмечают, что заявления Арестовича ненаучны и не имеют ничего общего с исторической правдой.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну и «отобрать» у России бренд «русские». Такие идеи спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу озвучил в ходе интервью журналисту Роману Цимбалюку.

«Надо у них отобрать бренд «русские» в конце концов... Русь — это мы... Русы, русины, как нас ещё называли... Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», — сказал Арестович.

По его мнению, «перехват» исторического наследия Киевской Руси имеет для страны гораздо большее значение, чем «наличие танков и самолётов».

Россия же претендовать на него может «с очень большой натяжкой», заявил политик. По его словам, Москве якобы приходится ежегодно тратить по $4 млрд «на Russia Today, на пропаганду и на всё остальное», чтобы поддерживать образ преемницы Руси. Однако Арестович уверен, что учреждение «Крымской платформы» и принятие закона о праздновании Дня украинской государственности в День крещения Руси нанесло «крупный цивилизационный удар» по Москве на дипломатическом фронте.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

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© Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency

Вместе с тем, на днях в эфире телеканала «Украина 24» Арестович заявлял, что Киеву не выгодно закрывать границу с Россией и разрывать с ней торговые отношения.

«Россия — пятый по объёму наш торговый партнёр. И мир устроен сложным образом: даже если мы сейчас всё это закроем, введём военное положение, как говорят, то всегда в политике, да и в жизни должен возникать вопрос: хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?», — отмечал советник главы офиса Владимира Зеленского.

Практику торговли между конфликтующими государствами он назвал неудивительной, подчеркнув, что от разрыва отношений может быть много негативных последствий для общества и государства. В качестве примера такого прагматичного подхода он привёл сохранение дипломатических отношений между Тегераном и Багдадом во время Ирано-иракской войны.

Совет от России

Комментируя инициативу Арестовича о переименовании Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал подобное предложение «совершенно примитивной попыткой решить сложнейшие внутренние проблемы, которые есть на Украине».

«Они понимают неполноценность украинского государства как такового. Они такими заявлениями пытаются что-то исправить», — отметил в комментарии RT.

По его мнению, Украине, чтобы претендовать на статус передовой страны, сначала нужно восстановить общую историю, сделать русский язык наряду с украинским государственным и полностью восстановить отношения с Россией.

«Вот тогда Украина действительно будет иметь шанс стать демократическим, высокоразвитым государством», — подчеркнул он.

Совет Федерации РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Притязания на Русь

Эксперты отмечают, что в последнее время на Украине участились попытки переиначивания истории. Так, Владимир Зеленский, выступая 24 августа на военном параде по случаю 30-й годовщины независимости страны, сообщил о введении нового праздника — Дня украинской государственности, который будет отмечаться в день Крещения Руси (28 июля). До этого президент заявил, что официальное и «исторически справедливое» название этой даты — «День крещения Киевской Руси — Украины».

«В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы», — заявлял Зеленский.

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По его словам, Киевская Русь — мать истории Украины, а 24 области страны и Крым — «её родные дети» и наследники.

«А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — говорил он.

В середине июля Зеленский также заявил, что русский язык — «не собственность России».

Тему переименований в начале августа поднимала и украинская писательница Лариса Ницой. В эфире телеканала «Украина 24» она высказывала мнение, что русский язык должен называться «московским», так как это якобы исторически более верно.

«Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык — это наше название, у нас «стырено», — говорила она.

«Выставляют себя на посмешище»

В правящих кругах Киева притязания ряда украинских политиков и общественников называют далёкими от реальности. Так, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что не в интересах Украины постоянно подчёркивать свою обособленность от России.

«Во-первых, потому что Украина потребляет российский газ, который упорно называют европейским. Во-вторых, потому что Россия — большой рынок сбыта для украинских производственных компаний. И в-третьих, много украинцев живут и работают в России, у нас много культурных связей», — пояснил представитель «Батькивщины».

Однако пока у чиновников больше получается «выставлять себя на посмешище такими вот инициативами», посетовал собеседник RT.

Между тем, источник в кабинете министров Украины отметил, что в правительстве выступают против каких-либо изменений в названии страны: «Пока к этой идее относятся с подозрением. Но в нашей стране готовы предпринимать странные шаги, чтобы больше подчеркнуть свою отдалённость от России. Часто они совсем глупые».

В Министерстве культуры страны и вовсе назвали идею «Руси-Украины» абсурдной, выразив мнение, что тогда страну сразу лучше назвать «НеРоссия».

«Мне кажется, такие инициативы противоречат здравому смыслу. Представляете себе иностранца, которому скажут, что на востоке Украины идёт «русско-российская война»? Он же подумает, что мы тут сошли с ума. Я уже не говорю о массе проблем, с которыми столкнётся население. Начнём с того, что все документы — от внутренних до иностранных паспортов — могут оказаться недействительными», — отметил собеседник RT в ведомстве.

В свою очередь, эксперты полагают, что притязания на принадлежность к наследию Руси говорят о попытках Киева уйти от возведённых на пьедестал «героев»-националистов, чья история свидетельствует о провальности их идей.

«До политических деятелей начало доходить, что когда Украина начинает вместо своих реальных героев, которые стали таковыми вместе с Россией, пропагандировать якобы героев типа Бандеры и Шухевича, то её история совместных побед с Россией превращается в историю поражений», — пояснил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он полагает, что в связи с этим правящие силы ищут выход из сложившейся ситуации: «Сейчас они пытаются присоседиться к тем победам, которые одерживались «большой Россией», в которую входила нынешняя Украина».

Историки указывают, что идея о «Руси-Украине» не нова и обсуждается украинской элитой уже давно. По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, перед Киевом стоит дилемма.

«Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны, отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что подобная идея не имеет ничего общего с исторической правдой и историческим прошлым.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Той же точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, массовая украинская идентичность является феноменом XX века и результатом политики украинизации, которая в основном проводилась СССР.

«Вследствие чего появился популярный исторический миф о том, что якобы московиты раньше себя русскими не считали и лишь после Петра Первого или Екатерины Великой решили отобрать у украинцев их историческое самосознание и привить его себе. Однако это абсолютно не соответствует истории и историческим фактам», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Он добавил, что если дело вдруг всё же дойдёт до реализации инициатив о переименовании страны и насаждении идей о связке Руси и Украины, то это будет больше шаг к обратной интеграции с Россией, чем к отделению от неё, потому что в Москве пересматривать историю не собираются. Вместе с тем Неменский положительно оценил стремление украинских политиков вернуться к историческим истокам для идентификации государственного самосознания.

«То, что он (Арестович. — RT) выступил с этим предложением, позитивный момент, потому что это в очередной раз напоминает украинской общественности, что она исторически русская», — резюмировал специалист.