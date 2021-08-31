Историк прокомментировал идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
Историк прокомментировал идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину
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Шаповалов отметил, что подобная идея «совершенно не новая» и существует в нынешней украинской элите уже достаточно давно.

Эксперт добавил, что для Украины есть два варианта: либо признать позицию, согласно которой украинцы и русские — один народ, либо рассказывать подобную «совершенно смешную и глупую басню».

«Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны, отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина», — заявил специалист.

По его словам, подобная идея не имеет ничего общего с исторической правдой и историческим прошлым.

Ранее советник главы офиса Алексей Арестович предложить назвать страну Русь-Украина.

По его словам, необходимо «отобрать бренд «русских» в конце концов».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что теперь есть понимание, «над чем работают в офисе Зеленского».

Также она в качестве альтернативы предложила Арестовичу название «Укрусь».

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