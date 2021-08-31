В Совфеде отреагировали на идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.

По словам Цекова, подобное предложение можно расценивать как «совершенно примитивную попытку решить сложнейшие внутренние проблемы, которые есть на Украине».

«Они понимают неполноценность украинского государства как такового. Они такими заявлениями пытаются что-то исправить», — пояснил сенатор.

Как подчеркнул парламентарий, украинским властям необходимо восстановить общую историю, сделать русский язык наряду с украинским государственным и полностью восстановить отношения с Россией.

«Вот тогда Украина действительно будет иметь шанс стать демократическим, высокоразвитым государством», — заключил он.

Ранее советник главы офиса Алексей Арестович предложить назвать страну Русь-Украина.

По его словам, необходимо «отобрать бренд «русские» в конце концов».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «Мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского».

Также она в качестве альтернативы предложила Арестовичу название «Укрусь».