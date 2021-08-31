В Совфеде отреагировали на идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину
- РИА Новости
По словам Цекова, подобное предложение можно расценивать как «совершенно примитивную попытку решить сложнейшие внутренние проблемы, которые есть на Украине».
«Они понимают неполноценность украинского государства как такового. Они такими заявлениями пытаются что-то исправить», — пояснил сенатор.
Как подчеркнул парламентарий, украинским властям необходимо восстановить общую историю, сделать русский язык наряду с украинским государственным и полностью восстановить отношения с Россией.
«Вот тогда Украина действительно будет иметь шанс стать демократическим, высокоразвитым государством», — заключил он.
Ранее советник главы офиса Алексей Арестович предложить назвать страну Русь-Украина.
По его словам, необходимо «отобрать бренд «русские» в конце концов».
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «Мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского».
Также она в качестве альтернативы предложила Арестовичу название «Укрусь».