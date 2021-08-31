В Совфеде отреагировали на идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
В Совфеде отреагировали на идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину
  • РИА Новости

По словам Цекова, подобное предложение можно расценивать как «совершенно примитивную попытку решить сложнейшие внутренние проблемы, которые есть на Украине». 

«Они понимают неполноценность украинского государства как такового. Они такими заявлениями пытаются что-то исправить», — пояснил сенатор.

Как подчеркнул парламентарий, украинским властям необходимо восстановить общую историю, сделать русский язык наряду с украинским государственным и полностью восстановить отношения с Россией. 

«Вот тогда Украина действительно будет иметь шанс стать демократическим, высокоразвитым государством», — заключил он.

Ранее советник главы офиса Алексей Арестович предложить назвать страну Русь-Украина.

По его словам, необходимо «отобрать бренд «русские» в конце концов».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «Мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского».

Также она в качестве альтернативы предложила Арестовичу название «Укрусь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить