В офисе Зеленского объяснили, почему не закроют границу с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что речь идёт о пятом по объёмам торговом партнёре Украины.

«Даже если мы всё это сейчас закроем, введём военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» — сказал Арестович.

В качестве примера он привёл Иран и Ирак, которые «воевали 80 лет», но «не разорвали дипломатические отношения».

Он добавил, что Киев движется в сторону «уменьшения зависимости» от Москвы.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние шесть лет объём торговли с Россией уменьшился практически в шесть раз. По его словам, товарооборот с Европой вырос более чем до 40%.