Премьер Украины рассказал о переориентации на европейский рынок
- Reuters
«Фактически за последние шесть лет объём торговли из России уменьшился практически в шесть раз, с 37 до 7 млрд ежегодного объёма. Идёт постепенное снижение товарооборота между Россией и Украиной. В то же время товарооборот с Европой вырос до более чем 40%, это рост более чем в пять раз», — приводит Интерфакс его слова.
Шмыгаль отметил, что «происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам, и это отвечает вектору нашего развития».
Ранее Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в течение ближайших пяти-десяти лет.