Премьер Украины рассказал о переориентации на европейский рынок

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил, что за последние шесть лет объём торговли Украины с Россией уменьшился практически в шесть раз.
Премьер Украины рассказал о переориентации на европейский рынок
  • Reuters

«Фактически за последние шесть лет объём торговли из России уменьшился практически в шесть раз, с 37 до 7 млрд ежегодного объёма. Идёт постепенное снижение товарооборота между Россией и Украиной. В то же время товарооборот с Европой вырос до более чем 40%, это рост более чем в пять раз», — приводит Интерфакс его слова.

Шмыгаль отметил, что «происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам, и это отвечает вектору нашего развития».

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в течение ближайших пяти-десяти лет.

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