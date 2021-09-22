СБУ выясняет обстоятельства покушения на помощника Зеленского Шефира

Служба безопасности Украины выясняет обстоятельства покушения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщает УНИАН.

«СБУ совместно с Национальной полицией и УГО выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе будем информировать дополнительно», — рассказал спикер СБУ Артём Дехтяренко.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что Шефир находится в состоянии шока.

«Где-то 20 минут назад я разговаривал с Шефиром, он ехал на работу. Он обычно ездит в 50% случаев сам за рулём, в 50% случаев — с водителем. Сообщили о том, что в районе Лесников на него было совершено нападение. Машина была расстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно», — рассказал УНИАН Арахамия.

По его словам, водитель Шефира получил три огнестрельных ранения, он госпитализирован.

Ранее «СТРАНА.ua» сообщила, что на советника Зеленского совершено покушение.